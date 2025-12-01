СК возбудит дело по факту повреждения органов у младенца в саратовском роддоме

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением о ненадлежащем оказании медпомощи жительнице Саратовской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

В обращении к силовому ведомству саратовчанка рассказала, что в июне 2024 года оказалась в родильном доме. С ее слов, у появившегося на свет малыша специалисты выявили повреждения внутренних органов. Автор обращения считает, что причиной тому неверно выбранная тактика оказания медпомощи.

Дочке жительницы Саратовской области установлена инвалидность. Мать обращалась в компетентные органы, но безрезультатно, никто к ответственности не привлечен.

В соответствии с поручением господина Бастрыкина начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин также доложит о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов