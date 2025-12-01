Петербуржцам пообещали плюсовую температуру и небольшие дожди в первый день зимы

Cиноптическую ситуацию в Петербурге 1 декабря сформирует теплый сектор циклона, центр которого в середине дня окажется над акваторией Ботнического залива. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Циклон станет причиной облачной погоды, небольших дождей и роста температурных показателей. Воздух в городе прогреется до 3-5 градусов, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление не изменится и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Андрей Маркелов