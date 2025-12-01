Вице-спикер Госсовета Удмуртии обратился к замглавы Ижевска из-за разбитого НТО

Зампредседателя Госсовета Удмуртии—председатель комиссии по бюджету, налогам и финансам Наиль Мухамедзянов обратился к замглавы Ижевска Евгению Хафизову для решения вопроса с заброшенным киоском на остановке «Улица Селтинская». Как вице-спикер написал во «ВКонтакте», бывший вейпшоп стал туалетом и ночлежкой для бездомных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наиль Мухамедзянов, vk Фото: Наиль Мухамедзянов, vk

«На фотографии — киоск на остановке “Улица Селтинская”. Ее прислали мне жители близлежащих домов. Оказалось, что арендатор торговой точки съехал и оставил после себя вот такое безобразие. А асоциальные товарищи, недолго думая, нашли киоску новое применение»,— написал господин Мухамедзянов. Зампредседателя обратился к господину Хафизову, который пообещал «решить вопрос в ближайшее время».