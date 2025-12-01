Следствие возбудило дело после гибели подростка от удара током под Саратовом

Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка от удара током в поселке Николаевский Балаковского района Саратовской области (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия произошла накануне, 30 ноября. Согласно предварительным сведениям, несовершеннолетний погиб в результате удара электрическим током в трансформаторной подстанции.

Следствие изучило место происшествия, предстоит провести судебные экспертизы. Специалисты оценят условия проживания и воспитания подростка, а также деятельность органов системы профилактики.

Прокуратура Балакова поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко. На место происшествия выезжал заместитель прокурора города Сергей Бойко.

Павел Фролов