Почти половина жителей Челябинской области хотят найти подработку под Новый год

В ближайшие три месяца 45% жителей Челябинской области были бы не против найти себе подработку. Из них 26% «определенно рассматривают» дополнительную занятость помимо основной работы, еще 19% — «скорее рассматривают», сообщает Hh.ru.

Доля заинтересованных в подработке в четвертом квартале 2025 года увеличилась в регионе на 7% по сравнению с замерами в третьем квартале. Самыми активными оказались работники из направлений «Спорт, салоны красоты» (63% из них готовы к подработке в ближайшие три месяца), «Домашний, обслуживающий персонал» (60%), «Медицина, фармацевтика» (57%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (56%), «Маркетинг, реклама, PR» и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (по 55%).

Однако 46% жителей региона не ищут подработку в ближайшее время. Преимущественно это представители направлений «Страхование» (51%), «Юристы» (47%), «Автомобильный бизнес» (46%), «Производство, сервисное обслуживание» (45%), «Добыча сырья» и «Закупки» (по 40%).

Виталина Ярховска