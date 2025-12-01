Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Красноярске инструктор автошколы проводил урок вождения пьяным

Инструктор красноярской автошколы находился в состоянии алкогольного опьянения во время занятий по вождению. Об этом сообщил Telegram-канал регионального главка МВД России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, сотрудники ДПС на улице Тургенева остановили учебный автомобиль одной из автошкол. При проверке выяснилось, что инструктор автошколы, управлявший машиной, находится в состоянии алкогольного опьянения. Он признался, что перед занятием выпил шампанское.

В отношении нарушителя составили административный протокол: за вождение в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ) ему грозит штраф в размере 45 тыс. руб. и лишение водительских прав до двух лет. Кроме того, автоинспекторы проверяют автошколу.

Илья Николаев

