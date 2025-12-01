У организации, управлявшей пермским футбольным клубом, сменился руководитель

Директором АНО «Футбольный клуб “Звезда-Пермь”» назначена Людмила Сбоева. По данным «СПАРК-Интерфакс», соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 26 ноября текущего года. Ранее, с конца 2022 года, организацию возглавляла Дарья Клепикова, родственница бывшего вице-премьера краевого правительства Антона Клепикова.

ФК «Звезда» существовал в Перми до 1996 года. В 2018 году он был возрожден по инициативе бывших краевых властей. В последние годы команда выступала в первенстве России по футболу среди команд второй лиги. В 2022 году было объявлено, что клуб прекращает работу на фоне финансовых проблем.