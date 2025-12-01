Мультфильм «Зверополис-2» побил рекорд по мировым сборам на старте проката

Анимационный фильм «Зверополис-2» студии Disney, который вышел на экраны 26 ноября, установил рекорд в $566 млн мировых стартовых сборов, включающих первый прокатный уикенд. Как сообщает ABC News, это самый высокий показатель среди ранее выходивших мультфильмов, а также четвертый по величине мировых сборов среди всех фильмов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Animation Studios Фото: Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Animation Studios

Издание Deadline уточняет, что более высокие сборы на старте ранее демонстрировали лишь «Мстители: Финал» — $1,2 млрд, «Мстители: Война бесконечности» — $640 млн и «Человек-паук: Нет пути домой» — $600,5 млн.

Показатели «Зверополиса-2» стали самыми высокими мировыми сборами среди анимационных фильмов за всю историю Disney. В российский прокат мультфильм выйдет 4 декабря.

Влад Никифоров