Челябинская область в топ-15 регионов по сроку накопления первоначального взноса

Челябинская область заняла 14-е место в рейтинге регионов России по сроку накопления на первый взнос по ипотеке в 2025 году, следует из исследования «РИА Новости».

Местные жители могут собрать достаточную сумму для первоначального взноса за 2,8 года. При этом необходимая сумма указывается в размере 1,4 млн руб. За год субъект поднялся на пять позиций в списке, период накопления уменьшился на 0,3 года, а сам размер взноса увеличился на 90 тыс. руб.

Лидерами рейтинга стали Ханты-Мансийский (срок накопления — 1,7 года; сумма — 1,7 млн руб.), Ямало-Ненецкий (1,8 года; 2,4 млн руб.) и Чукотский (2,1 года; 2,6 млн руб.) автономные округа. Последние места заняли республики Чеченская (9,1 года; 0,8 млн руб.), Дагестан (9 лет; 1,7 млн руб.) и Крым (8,9 года; 2,8 млн руб.).

В модели накопления предполагалось, что семья из двух работающих с медианной зарплатой и ребенка ежемесячно откладывают 50% от свободных доходов (суммарные трудовые доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата является оценкой в среднем за 12 месяцев — с 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2025 года. Необходимый первоначальный взнос определялся как 30% от средней стоимости шестидесятиметровой квартиры в каждом регионе.

