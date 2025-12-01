Минпромторг планирует увеличить долю российских автомобилей до 80%

К 2035 году доля автомобилей российского производства на внутреннем рынке должна достичь 80% против 55% в текущем году, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

Как отметил министр, целевой показатель в 80% позволит вернуться к докризисным и досанкционным показателям. «Пока обозначили себе цель 80% к 2035 году вернуть долю на рынке для тех автомобилей, которые производятся в нашей стране»,— сказал господин Алиханов (цитата по «РИА Новости»).

Глава Минпромторга отметил, что в России сегодня выпускаются легковые автомобили более 20 брендов и свыше 50 моделей. Среди них — седаны, кроссоверы, пикапы и внедорожники с двигателями внутреннего сгорания, а также электромобили и гибриды.