Казанская компания построит поликлинику на юго-западе Петербурга за 3 млрд рублей

Компания «Апекс» из Татарстана заключила контракт на строительство новой поликлиники рядом с жилым комплексом «Солнечный город» на пересечении улиц Лихолетова и Генерала Кравченко стоимостью 3,06 млрд рублей, сообщает «Деловой Петербург». Согласно условиям соглашения, все строительные работы необходимо завершить до декабря 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Новая поликлиника будет четырехэтажной и объединит взрослое и детское отделения. Ее пропускная способность составит до 620 пациентов в смену. В здании разместятся женская консультация, травматологическое и ортопедическое отделения, стоматологический кабинет, а также блок лечебной физкультуры с двумя бассейнами и спортивными залами.

Подрядчик, ООО «Апекс», хорошо известен в Петербурге по ряду масштабных проектов. Компания была основана в 2011 году в Казани, учредитель — Андрей Пономаренко. В настоящее время организация строит несколько детских садов, дом молодежи в Петергофе и ведет реконструкцию здания под школу.

Андрей Маркелов