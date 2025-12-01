Россия готовит дебютный выпуск облигаций в юанях

Россия 2 декабря запустит первую продажу суверенных облигаций, номинированных в юанях, пишет Bloomberg. Аналитики, с которыми поговорило агентство, считают, что решение поспособствует усилиям Китая по повышению авторитета его валюты в мире.

Минфин России начнет принимать заказы на выпуск банкнот, состоящих из двух частей и обращающихся на внутреннем рынке. Ожидается, что заемщик разместит долговое обязательство с целевым купоном в 6,25%—6,5% для транша сроком на три года и два месяца. Купон для той части, что рассчитана на семь с половиной лет, будет ограничен 7,5%.

Bloomberg пишет, что Москва идет на этот шаг, испытывая дефицит и проблемы с доступом к финансированию в долларах и евро. Также отмечается, что резкий рост положительного сальдо торгового баланса с Китаем (за 10 месяцев года вырос до $19 млрд) привел к избытку китайской валюты у российских экспортеров.

«Такой шаг является важной демонстрацией локального применения интернационализации юаня и ключевым показателем меняющегося глобального финансового ландшафта. В долгосрочной перспективе выпуск Россией суверенных облигаций в юанях приведет к структурному сдвигу в дедолларизации»,— цитирует агентство аналитика из China Chengxin International Credit Rating Co. Хелену Фанг.

Для Пекина дебютный выпуск российских облигаций в юанях станет дополнением к рекордным 13 млрд юаней, которые привлекли в этом году иностранные правительства, включая Венгрию, Индонезию и Шарджу в ОАЭ.

Эрнест Филипповский