Показания на продюсера «Ласкового мая» дал его водитель

Бывший водитель продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина дал на него показания по уголовному делу о мошенничестве с денежными средствами основателя группы Сергея Кузнецова, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Как передает агентство, в последний раз водитель общался с Разиным в 2023 году по телефону, а видел лично — в 2021 году в Сочи. Разин платил ему ежемесячно 50 тыс. руб.

Ранее следствие установило, что Андрей Разин на протяжении долгого времени использовал поддельный договор с Сергеем Кузнецовым — с помощью него он получал деньги как правообладатель музыкальных произведений.

Уголовное дело о мошенничестве в отношении Андрея Разина было возбуждено в 2021 году по части (4 ст. 159 УК). Материальный ущерб по делу предварительно оценен в 500 млн руб.