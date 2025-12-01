Два года дали военному за ограбление томского магазина со страйкбольным пистолетом
Томский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор военнослужащему Евгению Анкудинову по делу об ограблении магазина. Ему назначили два года колонии общего режима, сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.
Следствие установило, что 20 августа 2025 года фигурант дела в состоянии опьянения начал угрожать продавцу магазина страйкбольным пистолетом. Затем военный похитил алкогольную продукцию и скрылся.
Приговор в законную силу не вступил.