За поджог АЗС по заданию мошенников осудят жительницу Норильска

Норильский горсуд Красноярского края рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в поджоге АЗС. Ей вменяют в вину покушение на уничтожение имущества (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ), сообщила прокуратура региона.

По версии следствия, в августе этого года фигурантка дела стала жертвой мошенников, которые похитили у нее более 1,5 млн руб. После этого в Telegram пострадавшей позвонил якобы сотрудник регионального УФСБ. Злоумышленник убедил жертву, что ей необходимо поджечь бензоколонку, чтобы выиграть время для задержания мошенников.

Намереваясь вернуть таким образам похищенные средства, жительница Норильска отправилась на автозаправочную станцию ООО «Арктур», где разлила горючую жидкость и подожгла ее. Свою вину задержанная признала, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Александра Стрелкова