Трамп опроверг связь закрытия неба над Венесуэлой с возможным ударом США

Президент США Дональд Трамп опроверг связь между решением о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и возможными военными действиями. Соответствующее заявление он сделал на борту самолета Air Force One, передает.

«Не вкладывайте в это никакого смысла»,— сказал господин Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли ограничения полетов привести к ударам по стране (трансляция велась на YouTube-канал Белого дома).

Объясняя причины своего решения, американский президент назвал Венесуэлу «не очень дружественной страной». По его словам, оттуда в США прибывают «миллионы людей», среди которых есть заключенные, члены банд и наркоторговцы, создающие «множество проблем».

29 ноября Дональд Трамп призвал авиакомпании, пилотов и «наркоторговцев» избегать воздушного пространства Венесуэлы. Венесуэльский МИД расценил это заявление как угрозу применения силы и нарушение устава ООН.