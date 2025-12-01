В Калифорнии ищут виновных в стрельбе на детской вечеринке

Власти Калифорнии обратились к местным жителям с просьбой дать свидетельские показания или видеозаписи, которые помогут установить подозреваемых в стрельбе на детской вечеринке. В результате инцидента, произошедшего 29 ноября в городе Стоктоне, погибли дети в возрасте 8, 9 и 14 лет, а также 21-летний молодой человек. Еще 11 участников вечеринки получили огнестрельные ранения.

Как передает Associated Press, следователи считают произошедшее «преднамеренным нападением», однако подозреваемые пока не установлены. Известно, что стрельба началась в помещении банкетного зала, где собралось около 100 человек, и продолжилась снаружи. Количество нападавших неизвестно, возможно «их было несколько».

Агентство уточняет, что город Стоктон с населением 320 тыс. человек лидирует в Калифорнии по количеству убийств среди городов аналогичного размера. В 2024 году здесь произошло 54 убийства.

Влад Никифоров