Bloomberg: ЕС пытается убедить США не выводить войска из Европы

Европейские официальные лица пытаются убедить администрацию президента США пересмотреть решение о сокращении американского военного присутствия в Европе, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, ноябрьские учения НАТО в Румынии показали зависимость европейских стран от американской поддержки.

На маневрах в районе Чинку, расположенном в 260 км от Бухареста, европейские военные под командованием Франции отрабатывали оборону карпатских рубежей. Однако, по оценкам участников, из-за проблем с транспортной инфраструктурой подкрепление может прибывать на передовую через несколько недель, оставляя румынские силы один на один с условным противником, передает Bloomberg.

В конце октября США объявили о планах сократить контингент в Румынии с 1,7 тыс. до 1 тыс. военнослужащих и вывести войска из Болгарии, Словакии и Венгрии.