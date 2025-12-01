Си Цзиньпин написал статью о революционных преобразованиях в компартии

Председатель КНР и генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин подготовил статью о требованиях к реформированию партии, она будет опубликована в понедельник в партийном журнале «Цюши», передает агентство «Синьхуа».

Лидер партии призвал всесторонне ужесточить внутрипартийное управление, начиная с «улучшения стилевого строительства». Он отметил, что в настоящее время партия сталкивается с чрезвычайно тяжелой задачей по осуществлению модернизации экономики, и сложности доставляет управленческая среда. «Нельзя допускать послаблений в деле революционных самопреобразований, которые помогут улучшить имидж и авторитет партии, мобилизовать активность партийных кадров и предоставить надежные политические гарантии высококачественному развитию»,— передает агентство тезисы материала.

Кадровым партийным работникам генсек рекомендует «укреплять партийность, уделяя особое внимание усилению своих идеалов и убеждений, преданности партии и чувства ответственности перед народом, а также повышению своих моральных качеств и сохранению честности и неподкупности». При этом партийные работники должны всегда помнить, что «вся власть дана народом».

Также автор призывает усилить контроль за соблюдением дисциплины, решительно пресекать нарушения партийной дисциплины и закона силовыми средствами.

Эрнест Филипповский