Ноэм: стрелявший в Вашингтоне афганец мог стать радикалом уже в США

Подозреваемый в вооруженном нападении на бойцов американской Национальной гвардии 29-летний выходец из Афганистана Рахманулла Лаканвал склонился к более радикальным политическим взглядам после приезда в США, заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

В эфире телеканала NBC госпожа Ноэм сказала, что мужчина «поддался радикализации» с момента прибытия в США в 2021 году. Изменение его взглядов произошло «благодаря связям в его родном сообществе и штате». Как добавила Кристи Ноэм, сотрудники министерства продолжают беседовать с членами семьи Ланкавала и его национальной общины.

Associated Press, которое получило доступ к копии электронной переписки Лаканвала с некоммерческой организацией помощи беженцам, сообщает, что «на протяжении долгих месяцев» после потери работы в 2023 году мужчина находился в подавленном состоянии. Он неделями «находился в темной комнате», не разговаривая с женой и детьми. Время от времени Лаканвал совершал необъяснимые длительные поездки на автомобиле «через всю страну».

Стрельба в Вашингтоне произошла 26 ноября. Мужчина с револьвером напал на военнослужащих Нацгвардии в 1,5 км от Белого дома. 20-летняя Сара Бекстром погибла. Ее 24-летний коллега остается в критическом состоянии. В отношении подозреваемого ведется расследование по статьям о нападении на федеральных служащих и терроризме.

Влад Никифоров