«Рейджбейт» стало словом 2025 года по версии Оксфордского словаря

Оксфордский словарь выбрал словом 2025 года термин «рейджбейт» (rage bait). Он обозначает намеренно провокационный контент, созданный для привлечения внимания в интернете, написано на сайте издательства Оксфордского университета.

«Тот факт, что слово "rage bait" существует и стало так часто употребляться, означает, что мы все больше осознаем, на какие манипулятивные приемы нас могут втянуть в интернете»,— сказал президент Оксфордского факультета языков Каспер Гратволь.

Слово образовано от английских rage («гнев») и bait («приманка»). За последний год частота его использования выросла в три раза.

Впервые термин «рейджбейт» был использован в 2002 году на платформе Usenet для описания агрессивной реакции водителей на дороге. Со временем он перешел в интернет-сленг, а затем закрепился в профессиональной лексике медиаспециалистов и контент-мейкеров.

