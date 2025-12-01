Депутат Драпеко: протест россиян направлен на решения суда по делу Долиной

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко считает, что массовая реакция россиян в соцсетях по поводу истории с квартирой певицы Ларисы Долиной направлена не на саму артистку, а против судебного решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Это, конечно, не против Ларисы Долиной как актрисы или как человека. Это против решения суда, который граждане считают несправедливым. Суд решил по закону. А граждане считают, что это несправедливо. Поэтому они таким образом протестуют»,— сказала депутат в разговоре с «Лентой.ру».

В 2024 году Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать квартиру за 112 млн руб. при рыночной стоимости 138 млн. В марте суд аннулировал сделку. Лариса Долина получила квартиру, при этом суд не обязал вернуть деньги покупательнице жилья Полине Лурье.

В конце осени 2025-го дело стало распространяться в социальных сетях как «эффект Долиной». В мемах, в которых фигурирует Лариса Долина, пользователи иронизируют над мошеннической схемой, решением суда и самой артисткой.