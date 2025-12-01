Выручка крупнейших в мире оружейных компаний за год выросла на 6%

Выручка 100 крупнейших в мире производителей оружия по итогам 2024 года составила $679 млрд, что на 5,9% больше, чем в предыдущем году, следует из доклада Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI).

В публикации указано, что спрос на оружие в 2024 году вырос из-за боевых действий на Украине и войны в секторе Газа, глобальной и региональной политической напряженности и постоянно растущих расходов на оборону. Впервые с 2018 года все пять крупнейших в мире оружейных компании увеличили свои доходы.

Совокупная выручка американских компаний от продажи оружия по итогам прошлого года составила $334 млрд (+3,8%). Свои доходы увеличили 30 из 39 американских предприятий, включая Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics.

Из 26 крупнейших оружейных компаний Европы, включая Россию, свои доходы увеличили 23 предприятия. Совокупная выручка составила $151 млрд (+13%). Самый резкий рост доходов зафиксировала чешская Czechoslovak Group, которая за год заработала $3,6 млрд (+193%).

В сотню крупнейших производителей оружия в мире входят две российские компании — «Ростех» и «Объединенная судостроительная корпорация». По итогам 2024 года они суммарно заработали $31,2 млрд (+23%).