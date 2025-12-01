Власти Камчатки потребовали 1 млрд руб. с подрядчика строительства больницы

В Арбитражный суд Камчатского края поступил иск КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта Камчатская краевая больница» к подрядчику АО «Крокус Интернэшнл» о взыскании финансовых санкций в размере 1,021 млрд руб. за нарушение сроков строительства первого этапа краевой больницы, сообщили «Ъ» в пресс-службе суда.

Госконтракт на 13,2 млрд руб. на строительство больницы был заключен в апреле 2021 года. Объект должны были сдать до 31 декабря 2024 года. Подрядчик к этому сроку исполнил обязательства лишь на 6 млрд 323 млн руб., допустив значительную просрочку.

«Заказчик настаивает на том, что все необходимые для работы документы, включая проектную документацию, были переданы подрядчику в установленном порядке в мае 2021 года. В обязанности подрядчика входило проведение входного контроля документации и своевременное уведомление о любых недостатках, чего сделано не было»,— сообщили в суде.

Подрядчик (АО «Крокус Интернэшнл») в ответном письме отклонил все претензии и возложил ответственность за срыв сроков на заказчика. В числе основных причин компания указала, что заказчик не обеспечил передачу подрядчику надлежащей проектной документации и своевременно не предоставил технические решения, необходимые для устранения недостатков в выполненных ранее работах другого подрядчика.

Как утверждает «Крокус Интернэшнл», согласованный перечень медоборудования отсутствовал длительное время. Как настаивает компания, без него невозможно было запроектировать разделы проектной документации и закупить технику. Кроме того, подрядчик указал на отсутствие своевременного финансирования и неоднократные изменения в задании на корректировку проектной документации.

Предварительное судебное заседание назначено на 28 января 2026 года.

Первая очередь Камчатской краевой больницы — самого масштабного долгостроя Камчатки — была сдана в сентябре 2025 года. Строительство началось более десяти лет назад.

