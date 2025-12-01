Восемь жителей Эфиопии погибли из-за вспышки вируса Марбург

В городе Аваса в Эфиопии зарегистрировали 12 случаев заражения вирусом Марбург, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Восемь человек погибли.

Как уточнил господин Гебрейесус, вспышка вируса в Эфиопии была зарегистрирована 13 ноября. «Поскольку вспышка продолжается, крайне важно вести активное наблюдение за заболеванием в потенциально затронутых районах, а также отслеживать контакты, чтобы обеспечить наблюдение за потенциально зараженными людьми и оказание им медицинской помощи в случае их заболевания»,— написал он в соцсети X.

Как уточнил глава ВОЗ, по просьбе правительства Эфиопии организация предоставила стране дополнительные материалы для тестирования и защитное снаряжение для медиков. Кроме того, в Эфиопию направились две группы экспертов по надзору за заболеваниями.