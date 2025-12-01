Новак: рынок нефти остается чувствителен к изменениям спроса и предложения

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что на встречах стран ОПЕК+ он говорил о критической важности организации в глобальной энергобезопасности. По его словам, текущая ситуация на нефтяном рынке остается неустойчивой и сильно зависит от решений ключевых игроков.

«Сегодня рынок остается чувствительным к изменениям спроса и предложения. Его стабильность по-прежнему зависит от решений ключевых игроков»,— сказал господин Новак (цитата по «Интерфаксу»).

Главной задачей ОПЕК+ вице-премьер назвал полное выполнение действующих договоренностей. По его словам, мониторинг соблюдения обязательств всеми участниками, включая добровольные сокращения добычи, будет продолжен. Он добавил, что страны-участницы ОПЕК+ при необходимости готовы принимать дополнительные решения, чтобы поддерживать стабильность на рынке нефти.