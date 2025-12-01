Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети Cocoon

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной вычислительной сети Cocoon, предназначенной для обработки запросов к искусственному интеллекту (ИИ). По его словам, сервис абсолютно конфиденциален.

«Поставщики централизованных вычислений, такие как Amazon и Microsoft, выступают в роли дорогостоящих посредников, которые повышают цены и снижают конфиденциальность. Cocoon решает как экономические проблемы, так и проблемы конфиденциальности»,— написал Павел Дуров в Telegram-канале.

Как добавил господин Дуров, Cocoon уже обрабатывает первые запросы пользователей к ИИ, а GPU-майнеры получают вознаграждение в криптовалюте Toncoin. Он также объявил о планах увеличить поставки графических процессоров и повысить спрос разработчиков на Cocoon. По его словам, пользователи Telegram «могут рассчитывать на новые функции, связанные с искусственным интеллектом».