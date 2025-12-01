Считавшуюся утраченной картину Рубенса продали на аукционе в Версале

Картина Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте», считавшаяся утраченной почти четыре столетия, продана на аукционе Osenat в Версале за €2,94 млн, передает газета Le Parisien. Стартовая цена составляла €500 тыс. при предварительной оценке €1-2 млн.

Полотно размером 105,5 x 72 см случайно обнаружил аукционист Жан-Пьер Осена в спальне парижского особняка. Там проходила инвентаризация перед передачей наследства. После года исследований подлинность работы была подтверждена.

Картина написана в 1613 году. Как именно полотно попало во Францию — неизвестно.