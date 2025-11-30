Рубио: консультации США и Украины касаются долгосрочных вопросов безопасности

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на встрече американской и украинской делегаций обсуждалось не только прекращение конфликта на Украине, но и долгосрочные вопросы безопасности.

«Мы хотим помочь Украине навсегда обеспечить безопасность. И, что столь же важно, мы хотим, чтобы там началась новая эпоха настоящего процветания»,— сказал господин Рубио журналистам после встречи с украинской делегацией.

По словам госсекретаря, консультации Вашингтона и Киева носят «всеобъемлющий характер». Он также сказал, что стороны продвинулись в решении вопросов, которые затрагивают как завершение боевых действий, так и «долгосрочное процветание Украины».

Переговоры делегаций США и Украины прошли во Флориде 30 ноября. 1 декабря, как ранее говорил Марко Рубио, в Москву отправится спецпредставитель президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф.