Турецкий танкер Mersin дал течь у берегов Сенегала

Турецкий танкер Mersin, который направлялся из Тамани в Дакар, дал течь у берегов Сенегала. Судно перевозило нефтепродукты.

Как сообщает Seneweb, власти Сенегала получили экстренное сообщение об аварии на танкере в ночь на 28 ноября. В машинное отделение судна начала поступать вода. Экипаж эвакуировали, пострадавших нет.

В настоящий момент вокруг судна установлено защитное заграждение для предотвращения утечки нефтепродуктов. Возможной причиной аварии, как пишет Seneweb, стало нападение на танкер в сенегальских водах.

Танкер Mersin принадлежит турецкой компании Besiktas Shipping. Из российской Тамани в сенегальский Дакар он шел под флагом Панамы.