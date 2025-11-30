Ярославский губернатор обсудил с депутатами фракции ЕР проект бюджета

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ходе встречи с членами фракции «Единая Россия» облдумы обсудил поправки в региональный бюджет на период 2026–2028 годов. Об этом сообщили в правительстве области.

«Детально обсудили проект главного финансового документа и подготовленные поправки. Несмотря на все сложности, наша принципиальная задача — сохранять поступательное развитие региона и не снижать темпы работы»,— прокомментировал господин Евраев и поблагодарил депутатов за конструктивное взаимодействие.

В ходе обсуждения депутатов интересовали программа «Решаем вместе!», губернаторский проект «Наши дворы», благоустройство территорий, рост зарплат в аппарате мировых судей, водителей скорой и работников пожарно-спасательной службы, ремонт подъездов к соцучреждениям. Так, губернатор Михаил Евраев сообщил о планах инвентаризации подъездов, что поможет определить приоритетные участки для распределения средств дорожного фонда на 2026 год. Также решен вопрос повышения зарплат аппарату мировых судей, а для водителей скорой помощи этот вопрос в стадии проработки.

Депутаты подготовили поправки ко второму чтению бюджета на сумму 690 млн руб. Эти средства направят на решение конкретных проблем жителей: предлагается выделить 57 млн руб. на поддержку племенного животноводства, генотипирование крупного рогатого скота, развитие мясного скотоводства и другие цели, 150 млн руб. — на капитальный ремонт крыш в малоэтажках, 100 млн руб. — на ремонт территорий образовательных учреждений и стационарных отделений медицинских организаций, 348 млн руб. — на реализацию проекта «Решаем вместе!».

Губернатор сообщил, что правительство области поддержало предложения депутатов. Также поправки в проект бюджета внесет и само правительство, что связано с распределением дополнительных федеральных средств.

Алла Чижова