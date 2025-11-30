Неизвестный напал с ножом на полицейского в Дагестане

В Дербентском районе Дагестана неизвестный напал с ножом на сотрудника полиции. В ответ было применено огнестрельное оружие. Нападавший был смертельно ранен, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел около 21:00 мск на КПП «Джемикентский». Среди полицейских пострадавших нет. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По информации источника РЕН ТВ, нападавший — 33-летний мужчина. Он умер по пути в больницу. Мужчина не был судим и не состоял на учете.