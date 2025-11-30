В Ярославле открылась выставка к 300-летию Российской академии наук

В Ярославском государственном университете имени П.Г. Демидова открылась выставка «Императорская Академия наук: достижения и открытия во благо России. 1724–1917». На церемонии присутствовали губернатор Ярославской области Михаил Евраев, председатель совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, сенатор Наталия Косихина, ученые, студенты и представители духовенства.

Михаил Евраев отметил, что Ярославская область является центром государственности и культуры России. «Уверен, выставка станет важным культурным событием и будет укреплять интерес к истории России и нашего региона. Сегодня Ярославская область развивается как крупный туристический центр. В прошлом году ее посетили 12,5 млн человек, и мы ожидаем дальнейшее увеличение числа гостей»,— сказал Михаил Евраев.

Выставка организована фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и Институтом всеобщей истории РАН к 300-летию Российской академии наук. Посетители могут узнать о достижениях ученых в различных областях, включая астрономию, математику, физику, химию и биологию. Анна Громова подчеркнула, что главная задача проекта «Императорский маршрут» — историческое просвещение.

В рамках церемонии был представлен каталог выставки «Историческое паломничество царской семьи в 1913 году», включавшей коллекцию финифти, царские подарки и вклады представителей дома Романовых в храмы и монастыри.

Антон Голицын