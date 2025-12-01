На цифровом фронте начали набор добровольцев

Т-банк запустил для всех желающих доступ к платформе «Фрод-рулетка», позволяющей пользователям принимать звонки от реальных мошенников. Задача — как можно дольше удержаться на линии, не раскрывая факт своего участия в проекте, и тем самым помочь правоохранителям в борьбе с киберпреступностью. «Ъ Северо-Запад» обсудил с экспертами по компьютерной безопасности, а также с активистами, которые сами «разводят» телефонных жуликов, перспективы данного сервиса. Мнения разделились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Фрод-рулетка» начала тестироваться с июля прошлого года. В пресс-службе банка сообщили, что за время испытаний добровольцы помогли спасти кошельки россиян на сумму свыше 490 млн рублей. Теперь же проект предлагает любому желающему попробовать себя в роли борца с телефонными мошенниками. При этом, подчеркивают разработчики, все это абсолютно безопасно: злоумышленник не видит ни имени пользователя, ни его номера, будучи уверенным, что общается с жертвой, а сам волонтер, в свою очередь, знает, что разговаривает с обманщиком, и не попадется на его удочку даже технически, поскольку в реальности аферист в этот момент звонит другому человеку и пытается оперировать совершенно иными персональными данными.

В банке уточнили, что для подготовки пользователей совместно с поведенческими психологами был разработан спецкурс, помогающий распознавать манипуляции.

Ранее вице-президент Т-банка Алексей Бакланов в интервью «Известиям» заявил, что «Фрод-рулетка» — это сложный экспериментальный проект, который уже на стадии тестирования показал «феноменальные» результаты. «Хищник, то есть, мошенник, сам становится добычей: он попадает в зависимость от пользователя, который теперь сам играет с преступником в кошки-мышки, причем абсолютно безопасно для себя»,— говорит топ-менеджер.

По статистике, которую приводит банк, с начала текущего года участники проекта уже провели в такого рода беседах 44 тыс. часов, что позволило сохранить гражданам около 500 млн рублей.

Однако пока что эти цифры не идут ни в какое сравнение с теми «успехами», которые продолжают демонстрировать скамеры: только с января по июль этого года, по данным полиции, им удалось выманить у российских граждан около 120 млрд рублей, что на 16% больше по сравнению с первыми семью месяцами 2024 года.

Если говорить об институциональной поддержке «обмана обманщиков», то традиционно в роли авторов подобных инициатив выступают операторы связи, рекламирующие таким образом свою заботу о безопасности клиентов. Большая четверка (Т2, МТС, «Билайн» и «Мегафон») уже давно занимается проработкой методов противодействия киберпреступникам, отмечает бэкенд-разработчик сервиса Михаил Никитенко.

«Сейчас операторы предупреждают клиентов о спам-звонках, добавляют голосовых ассистентов, которые сами отвечают мошенникам, добавляют в приложения интерфейсы для удобной передачи информации от спамеров. Направление активно развивается. Ранее я сталкивался с проблемой постоянных спам-звонков на протяжении нескольких лет. И чтобы сообщить оператору о номере телефона злоумышленника, мне приходилось звонить в техподдержку, ждать очередь, затем оператор переводил меня на подходящего сотрудника, который уже принимал от меня жалобу. Сейчас стало гораздо проще, что не может не радовать»,— считает господин Никитенко.

Консультант по информационной и компьютерной безопасности Алексей Шляпужников беседе с «Ъ Северо-Запад» обращает внимание, что «Сбер», ВТБ, Альфа-банк и другие финансовые организации, как и некоторые ведущие зарубежные коллеги, сегодня тоже развивают свои решения в направлении детектирования, маркировки подозрительных звонков и блокировки откровенно мошеннических вызовов. При этом антифрод-слой подобных сервисов действительно выглядит как прямое решение в секторе IT-безопасности, работая по принципу, аналогичному работе обычного антивируса на компьютере: проводится эвристический анализ признаков звонка или сообщения и по степени совпадения с ранее выявленными случаями мошеннических контактов система принимает решение о маркировке или блокировке. Для обучения моделей оценке риска звонков и сообщений используются системы на базе искусственного интеллекта.

Однако «Фрод-рулетка», по оценке эксперта, хоть и показала за время пилотного годового тестирования впечатляющие цифры (3 млн перехваченных звонков, 44 тыс. потраченных минут, почти полмиллиарда спасенных денег граждан), выглядит, скорее, не как прямое решение в сфере информационной безопасности, а как надстройка, которая выполняет больше PR-функцию, нежели вносит значительный вклад в борьбу с аферистами.

«Такие цифры примерно равны годовой работе пары колл-центров на 20–30 сотрудников. Это, по средней оценке, примерно 0,2% от всех усилий телефонных мошенников в РФ за год. Согласитесь, революцией в мире кибербезопасности пока не пахнет»,— констатирует он.

Господин Шляпужников добавил, что минусы, о которых не говорит команда банка, могут перекрыть положительный эффект более чем полностью: проект способен ускорить адаптацию мошенников, что затруднит работу традиционных антифрод-систем и вызовет значительное технологическое отставание банковского сектора от криминала.

Кроме того, предупреждает специалист по кибербезопасности, игровая модель с использованием всех желающих — вовсе не та история, в которой банк долго сможет держать ситуацию под контролем: «Будут появляться как фанатичные "охотники" или "мстители", так и откровенные диверсанты и прочие засланные казачки. Это уже будет не цифровая армия, а киберпанковский колхоз, роль председателя в котором окажется крайне незавидной».

При этом, замечает эксперт, массив данных тех, кто записался в волонтеры, станет уникальной базой для мобилизации активного сегмента граждан, которых впоследствии можно использовать в других проектах банка, гражданских инициативах и даже политических проектах.

Что касается добровольцев, которые безо всякой институциональной поддержки давно занимаются тем, что разоблачают скамеров с помощью записи пранков и выкладывают их потом в сеть для привлечения внимания к проблеме, то они, напротив, воспринимают проект с понятным энтузиазмом.

«Очень здорово "Фрод-рулетка" помогает именно спасать людей. Ведь наша задача — поговорить так, чтобы мошенники этому человеку больше не позвонили. На чистую воду мы выводим их, конечно, в самом конце, потому что мы должны еще и подержать как можно дольше их на линии, чтобы они за это время еще кого-нибудь не развели. Пытаемся это делать, конечно, с юмором, потому что мы записываем развлекательный контент, выкладываем ролики на тот же RuTube, и в такой форме доносим до людей, как нужно общаться с мошенниками»,— рассказала «Ъ Северо-Запад» участница сообщества «Акулы против мошенников», попросившая не раскрывать ее имени в целях конспирации.

На вопрос «Ъ Северо-Запад», не ускорит ли, по ее мнению, сосредоточенная только на обработке входящих звонков платформа Т-банка перемещение фродеров в новые и еще плохо изученные банками и правоохранительными органами схемы, собеседница подтвердила, что такой риск действительно есть, но, по ее опыту, подавляющее большинство киберпреступников использует уже долгие годы одни и те же способы обмана и поэтому их все равно несложно изобличить.

«Как бы они там ни старались прикидываться менеджерами или сотрудниками ФСБ — все равно "палятся" на своем суржике. Эти их словечки используют только мошенники. И мы их все знаем наизусть. Да, они будут переходить в другие мессенджеры, и, как уже было замечено, некоторые даже Max используют, но вряд ли это им поможет. Там остались одни "селюки", необразованные совершенно. Если сравнить мошенников, которые были два года назад, и сейчас — это просто небо и земля. Вот "лохо-брокеры" — это "элита". Эти хоть что-то соображают. Но умные действительно уже поуезжали из страны (имеется в виду Украина.— «Ъ Северо-Запад»). Оставшееся большинство — это беспринципные молодые люди, которых ТЦК пока не забрал»,— заключила эксперт.

Между тем зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов еще в июне дал прогноз, согласно которому убытки россиян в 2025 году могут составить не менее 340–350 млрд рублей. Это существенно превышает цифры предыдущего года — 295 млрд рублей. При этом показатель 2024 года Центробанк назвал рекордным за все время ведения статистики. Из украденных средств, по информации регулятора, банки вернули клиентам 2,7 млрд рублей, что составляет только 9,9% от общего объема.

Андрей Кучеров