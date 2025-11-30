«Зенит» с минимальным счетом обыграл казанский «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ
В матче 17-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» одержал победу над казанским «Рубином». Игра, состоявшаяся на «Газпром Арене», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Единственный мяч в ворота гостей на 69-й минуте матча после верховой борьбы в исполнении Александра Соболева забил бразильский защитник сине-бело-голубых Нино. Уже на добавленных минутах свою бывшую команду едва не огорчил выступающий теперь за «Рубин» Далер Кузяев.
После сыгранного матча «Зенит» с 36 набранными очками остался на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, поскольку и ЦСКА, и «Краснодар» в 17-м туре также синхронно одержали победы. Последнюю в этом календарном году встречу перед зимним перерывом петербуржцы проведут 6 декабря — дома против тольяттинского «Акрона».