Житель Ставрополья получил год тюрьмы за неуплату алиментов

29-летний житель Ставропольского края приговорен к году лишения свободы за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание сына. Об этом сообщила пресс-служба региональной ФССП.

По информации ведомства, исполнительное производство о взыскании алиментов с отца находилось на рассмотрении в Левокумском районном отделении ГУФССП России по Ставропольскому краю. По решению суда мужчина был обязан выплачивать на содержание ребенка четверть своих доходов ежемесячно до достижения им совершеннолетия.

Однако должник длительное время уклонялся от исполнения родительских обязательств: не состоял на учете в центре занятости, официально не трудоустраивался, не имея противопоказаний по здоровью. В итоге задолженность составила 682 тыс. руб.

После отбытия обязательных работ и привлечения к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) фигурант продолжил уклоняться от уплаты алиментов. Сотрудники службы принудительного исполнения повторно возбудили уголовное дело в отношении нерадивого отца.

Суд, изучив материалы уголовного дела, пришел к выводу, что исправление подсудимого невозможно без изоляции от общества, и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы.

