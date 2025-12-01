Планете предложили сесть на диету

Международная группа экспертов в области питания разработала «планетарную диету». Ученые предложили перестроить сельскохозяйственную отрасль и торговые потоки таким образом, чтобы человечество стало питаться в основном растительной пищей, рыбой и курицей. Потребление красного мяса, соли и сахара предлагается сократить до минимума. Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что такая схема не учитывает климатические и культурные особенности России, но признают, что соблюдение этих рекомендаций поможет улучшить здоровье.

Эксперты в области питания призывают всю планету перейти с красного мяса на зеленые овощи

Фото: Алексей Бобров Эксперты в области питания призывают всю планету перейти с красного мяса на зеленые овощи

Международная комиссия EAT-Lancet опубликовала доклад «о здоровых, устойчивых и справедливых продовольственных системах». В нем говорится, что современные подходы к питанию вызывают диабет, сердечно-сосудистые заболевания и ожирение. Также мировая продовольственная система приводит к изменению климата, вырубке лесов, вымиранию животных, загрязнению воды и в целом подпитывает социальную несправедливость. Члены комиссии утверждают, что рацион самых богатых 30% населения планеты создает более 70% нагрузки на окружающую среду. Более половины человечества испытывает трудности с доступом к здоровому питанию. Из-за этого в мире, с одной стороны, сохраняется голод, а с другой — растет проблема лишнего веса.

Комиссия EAT-Lancet — это международная группа ученых и экспертов в сфере питания, здравоохранения, сельского хозяйства и устойчивого развития. Ее цель — «создание здоровой, устойчивой и справедливой продовольственной системы». Члены комиссии поставили задачу обеспечить 10 млрд человек здоровым питанием без избыточной нагрузки для окружающей среды. Комиссию возглавляют профессор Йохан Рокстрём (Потсдамский институт исследований воздействия климата), профессор Уолтер Уиллетт (Гарвардский университет) и доктор Шакунтала Тильстед (Консультативная группа по международным сельскохозяйственным исследованиям). Их исследования оплачивают десять НКО, включая Фонд ИКЕА и Фонд Рокфеллера. Работа 2025 года прошла несколько раундов независимой экспертной оценки медицинского журнала The Lancet.

Авторы исследования предлагают человечеству перейти на новую продовольственную систему — более здоровую и отвечающую принципам экологической безопасности и социальной справедливости.

Основа такой диеты — растительная пища.

Фрукты и овощи предлагается потреблять не менее пяти порций в день, цельнозерновые продукты — три-четыре порции.

Орехи, а также бобовые и молочные продукты — по одной порции в день.

Яйца предлагается потреблять умеренно — три-четыре в неделю; курицу — две порции в неделю, рыбу — столько же.

Исключить до минимума необходимо красное мясо (не более одной порции в неделю), сахар, насыщенные жиры и соль.

Впрочем, это не строгие указания, а рамочная рекомендация, которую можно адаптировать к разным культурам и традициям питания. Так, жители США и Канады потребляют красного мяса в семь раз больше, чем рекомендовано; в Европе и Латинской Америке этот показатель в пять раз выше, а в Китае — в четыре раза. А вот в странах Африки к югу от Сахары стоит увеличить потребление курицы, молочных продуктов и яиц, говорится в докладе.

Авторы отчета считают, что производство мяса жвачных животных должно сократиться на 33%, а производство фруктов, овощей и орехов, напротив, вырасти на 63%. Кроме того, необходимо ввести налоги на вредную для здоровья еду и субсидии для производства полезной.

Авторы предлагают более жесткое регулирование «маркетинга продуктов питания, особенно ориентированного на детей», а также ввести требование о «четких предупреждающих надписях на нездоровых продуктах».

По подсчетам исследователей, для трансформации питания в планетарном масштабе потребуются $200–500 млрд в год. Однако преобразования «со временем» принесут экономические выгоды — около $5 трлн в год. Переход на такой рацион, по мнению ученых, может предотвратить около 15 млн преждевременных смертей в год (27% от всех смертей в мире). Также эти изменения помогут значительно сократить ежегодные выбросы парниковых газов.

Оценка любой глобальной продовольственной системы должна начинаться с ее применимости к конкретным условиям, считает руководитель лаборатории эпидемиологии питания НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Наталья Карамнова. По ее словам, общие модели питания часто не учитывают национальные особенности: в случае России это различия в климатических зонах, экономике и пищевых традициях. Поэтому госпожа Карамнова советует отечественные «научно обоснованные нормы питания», которые учитывают главную для россиян проблему — чрезмерное потребление соли, а вовсе не животной пищи. «Животные продукты на современном этапе остаются значимыми источниками необходимых питательных веществ, особенно для россиянок,— говорит эксперт Минздрава.— В целом потребление по многим продуктам для россиян рекомендуется выше, чем указано в предложенной продовольственной системе, но ниже в отношении потребления добавленного сахара».

Научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологий Наталья Денисова называет «достаточно сбалансированной» систему от EAT-Lancet. Она подтверждает, что такой подход к питанию действительно поможет снизить заболеваемость по ряду направлений. Однако она также указывает, что в России, особенно в северных регионах, затруднено регулярное потребление такого количества рыбы, овощей и фруктов. «То есть рекомендовать-то мы можем, а вот будут ли люди эти рекомендации соблюдать?» — задается вопросом госпожа Денисова. Выход она также видит в адаптации «планетарной диеты» под конкретные регионы.

Наталья Костарнова, Софья Буханцова