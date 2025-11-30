В Чувашской Республике с 21 по 27 ноября было размещено закупок на общую сумму 1,6 млрд руб. Всего объявлено 379 закупок: 288 для государственных нужд и 91 для муниципальных. Об этом сообщает Региональный центр закупок республики.

В Чувашии за неделю объявили госзакупок на 1,6 млрд рублей

Самой крупной закупкой стал капремонт автомобильной дороги «Сура» на участке с 81 по 85 км в Шумерлинском муниципальном округе. Начальная цена контракта составила 488,7 млн руб.

Самой социальной закупкой признали содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений в Мариинско-Посадском, Козловском, Порецком и Ядринском районах республики.

