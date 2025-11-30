Ярославский губернатор принял участие в конференции «Единой России»

В Ярославле прошла 42-я конференция регионального отделения «Единой России», где обсудили итоги 2025 года и планы на будущее. В ней принял участие губернатор Михаил Евраев, сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев и Евгений Чуркин

Фото: Правительство Ярославской области Михаил Евраев и Евгений Чуркин

Фото: Правительство Ярославской области

«Сегодня мы видим, как, несмотря на сложное экономическое время, меняются территории и регион в целом. За эту командную работу на результат в интересах жителей хочу поблагодарить глав округов, представителей депутатского корпуса, сотрудников органов исполнительной власти, федеральных коллег, активных жителей и общественных деятелей»,— сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Глава региона отметил значительный рост валового регионального продукта (ВРП) на 10% в год и текущие инвестиционные проекты на сумму около 425 млрд рублей. Михаил Евраев подчеркнул, что создание единой структуры администрации округов позволило эффективнее управлять территориями и рационально использовать бюджетные средства. Особое внимание уделяется социальной поддержке граждан, включая участников спецоперации и их семей.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Евгений Чуркин отметил, что 2025 год был насыщенным для партии. Основной задачей стало перенастроить взаимодействие с жителями региона. Был выстроен механизм обратной связи через депутатов всех уровней и налажена работа общественных приемных. Конкурс проектов позволил реализовать более 60 инициатив граждан. В формировании представительных органов муниципальных округов от «Единой России» были избраны 264 депутата, что составляет более 90% мандатов.

Антон Голицын