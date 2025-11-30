«Мельница», Самбурская и Markul

В Ярославле на неделе с 1 по 7 декабря состоятся концерты групп «Мельница», Drummatix, Markul, «Дельфина», Настасьи Самбурской. В театрах покажут спектакли «Затейник» и «Детективное агентство "Синий заяц"», а в УКРК «Арена-2000» пройдет матч ХК «Локомотив». Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Группа «Мельница»

Фото: Александр Прытков

Фото: Александр Прытков

Концерты

2 декабря в КЗЦ «Миллениум» фолк-группа «Мельница» представит программу «Крапива». Как отмечают сами музыканты, особое место в концерте займут песни из альбома «Алхимия», которому исполняется 10 лет. Стоимость билетов от 3,6 тыс. руб., начало в 19:00.

4 декабря в «Руки Вверх! Бар» выступит хип-хоп и рэп исполнитель Markul, который приедет в город со своим новым туром Make Depression Great Again Tour. Артист также исполнит хиты. Стоимость билетов от 2,5 тыс. руб., начало в 19:00.

4 декабря в Ярославской филармонии Заслуженный артист России Борис Галкин прочитает знаменитый рассказ «Простак в мире джаза или Баллада о тридцати бегемотах». Дополнит художественное слово классика джаза от Биг-бэнда Муниципального духового оркестра под управлением Анатолия Зубарева и импровизации от «Филармоник-Бэнд» под управлением Михаила Бушуева. Стоимость билетов от 500 руб., начало в 18:30.

Музыкант Дельфин (Андрей Лысиков)

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

5 декабря в «Руки Вверх! Бар» состоится концерт «Дельфина» (Андрей Лысиков). Для концерта готовится уникальный сет-лист, куда помимо известных хитов, включены раритетные работы с самых первых альбомов. Стоимость билетов от 3 тыс. руб., начало в 19:30.

6 декабря в «Руки Вверх! Бар» выступит актриса и певица Настасья Самбурская. Артистка выступает вживую с музыкальным бэндом. Репертуар включает в себя не только классику шансона, такие песни, как «Фраер», «Мурка» и «Алеша-Ша», но и композиции Александра Вертинского, песни из советских фильмов, а также хиты молодых авторов. Зрители могут услышать в исполнении певицы треки «Сильная», «Проклятый путь», «Полмира», «Ой, девочки», «Безответная». Стоимость билетов от 3,5 тыс. руб., начало — в 19:00.

7 декабря в «Китайском летчике Джао Да» пройдет выступление группы Drummatix. Ее творчество хорошо известно любителям хип-хоп, этно- и рок-музыки. Группа отправляется в большой тур по городам России, чтобы презентовать новый альбом. Стоимость билета от 2 тыс., начало — в 20:00.

Вокалистка группы "DRUMMATIX" Катя Бардыш

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

7 декабря в КЗЦ «Миллениум» покажут хореографическую сказку «Снегурочка» «Русского национального балета «Кострома». Спектакль состоит из пяти действий и 14 картин. В авторской версии представлены все времена года, известные славянские обряды и праздники («Иван Купала», «Масленица», обряд сватания, «Щедрый вечер»), символ пробуждения природы. Специально для спектакля написана авторская музыка, созданы масштабный декорации, достоверные костюмы и сказочный реквизит. Стоимость билетов от 400 руб., начало в 14 и 17 часов.

Спектакли

2 декабря в областном Доме актера покажут спектакль «Детективное агентство "Синий заяц"». В разорившееся детективное агентство неожиданно приходит новая клиентка. Она хочет нанять себе охрану, но действительно ли ей что-то угрожает? Или за ее просьбой скрывается нечто большее? Перед зрителями развернется театральное расследование, полное юмора, тайн и неожиданных открытий. Стоимость билетов — от 700 руб., начало в 19:00.

2 и 3 декабря в Волковском фестивале состоятся показы нового спектакля «Затейник» по пьесе советского драматурга Виктора Розова. Режиссером стал Заслуженный артист России, режиссер театра и кино Владимир Скворцов. В спектакле исследуется природа последствий принятого когда-то неправильного решения. Влюбленные друг в друга герои произведения давным-давно были поставлены перед выбором и приняли судьбоносное решение, которое развело их по разные стороны жизни. После этого события судьба их сложилась совсем печально. Однако по прошествии времени им предоставляется возможность все изменить. Стоимость билетов от 1,6 тыс. руб., начало в 18:30.

Премьера спектакля "Затейник"

Фото: Волковский театр

Фото: Волковский театр

Спорт

2 декабря в УКРК «Арена-2000» состоится игра регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — СКА. По данным на вечер 30 ноября, ярославская команда в турнирной таблице занимает третье место в Западной конференции, санкт-петербургская — восьмое. Стоимость оставшихся билетов на матч от 1,3 тыс. руб., начало в 19:00.

Выставки и встречи

1 декабря в Ярославском музее-заповеднике стартует досугово-познавательная программа «Русская зима». В первый день зимы среди всех посетителей музея разыграют билеты на новогоднюю программу «Щелкунчик и зимняя сказка» и выставку «Топоры и медведи». 6 декабря в 12:00 в музее Боевой Славы состоится рассказ о влиянии погодных условий России на ход военных действий в 1812 и 1941 годах. В этот же день в музее-заповеднике в 13:00 состоится интерактивное занятие «Кто самый зеленый зимой», а в 14:00 — игровая программа с клубом исторической реконструкции «Лихие люди». 7 декабря в 12:00 на территории музея пройдут морозные игры.

3 декабря в Музее истории города Ярославля откроется выставка «Атмосфера 90-х», которая погружает в период перемен и новых идеалов. В экспозиции будут представлены экспонаты, отражающие то новое, что со временем стало обыденным: беспорядочная торговля и вещевые рынки, реклама, тусовки и дискотеки, клубы, отсутствие ограничений в одежде, новые программы на телевидении, смелые театральные постановки, музыкальные клипы. Стоимость билетов — 60-120 руб.

Фото: Правительство Ярославской области

5 декабря в Губернаторском дома в зале выставки «Василий Суриков, Петр и Михаил Кончаловские» зазвучит русская и европейская классическая музыка. Начало в 18:00.

7 декабря в Некрасовской библиотеке состоится лекция о жизни и творчестве Райнера Рильке, приуроченная к 150-летию одного из крупнейших поэтов-модернистов XX века. Поэзию Рильке высоко оценивали такие литераторы и философы, как Эмиль Верхарн, Поль Валери, Борис Пастернак, Марина Цветаева, Иосиф Бродский. Влияние Рильке вышло далеко за пределы немецкой литературы первой четверти XX века. Лекцию прочтет поэт и литературный критик Евгений Коновалов. Вход свободный, начало в 16:00.

В Музее истории города Ярославля открылась выставка «Время на показ». Впервые музей показал свою коллекцию антикварных и современных часов. На выставке представлены часы наручные, карманные, настенные, настольные и напольные, выпущенные с конца XIX до начала XXI века, работы современных ярославских художников и ювелиров.

Кино

Фото: Кинопоиск, кадр со съемок фильма «Тик-Так»

В кинотеатрах начали показывать новогоднюю комедию «Тик-Так» режиссера Николая Хомерики. Брак актеров Савельевых находится на грани развода накануне Нового года. Супругам осталось отыграть последний спектакль в роли Деда Мороза и Снегурочки, однако во время представления пара оказывается запертой в гримерке с тикающей бомбой. В ролях — Александра Власова, Олеся Иванченко, Егор Корешков.

