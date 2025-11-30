Ярославские предприятия получили награды конкурса «100 лучших товаров России»

В правительстве Ярославской области прошла церемония награждения победителей и дипломантов всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». В этом году регион представляли 11 компаний с 18 видами продукции.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

«В результате пять товаров стали лауреатами, еще тринадцать получили дипломы конкурса. Поздравляю все предприятия и руководителей с заслуженными наградами! Это подтверждение развития промышленного сектора региона и повышения его конкурентоспособности на федеральном уровне»,— сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В номинации «Продовольственные товары» награду получило АО «Ярославский бройлер». В категории «Промышленные товары для населения» отличились АО «Термостойкие изделия и инженерные разработки», АО «ГМЗ «Агат», ООО «Шаттл» и АО «ПЦ «ЭкоСтиль».

В номинации «Продукция производственно-технического назначения» высшей награды «Инновация-2025» удостоен товар АО «Ярославский завод «Красный маяк». Лауреатами стали также АО «Кондор-Эко» и ПАО «Славнефть-ЯНОС». Дипломантами признаны АО «Железобетон», АО «Ярославская бумага», АО «Завод фрикционных и термостойких изделий» и ПАО «Славнефть-ЯНОС».

Почетным знаком «За достижения в области качества» награждены генеральный директор АО «Ярославский завод «Красный маяк» Артем Беляев, генеральный директор АО «Ярославская бумага» Илья Доценко и исполнительный директор АО «Завод фрикционных и термостойких изделий» Николай Посохов. Министр инвестиций и промышленности Ярославской области Александр Ольхов подчеркнул, что успех ярославских предприятий в конкурсе — результат системной работы над повышением качества.

