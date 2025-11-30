Пожилой дебошир с ножом и в балаклаве крушил полки магазина в Зеленогорске

Полиция Курортного района Петербурга задержала подозреваемого в вооруженной хулиганской выходке в магазине в Зеленогорске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, накануне, 29 ноября, в правоохранительные органы поступила информация от продавца торговой точки, расположенной в доме 25 на проспекте Ленина в городе Зеленогорске, о том, что около 19:40 в магазин ворвался неизвестный с ножом и в балаклаве, который угрожал покупателям и крушил полки с товарами.

Прибывшим на место нарядом был задержан нигде не работающий 65-летний местный житель. Дебошира доставили в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в главке.

Андрей Цедрик