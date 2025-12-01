Топы примериваются к метанавыкам

Обучение метанавыкам становится все более востребованным среди российских управленцев. С помощью новых и «человеческих» квалификаций они надеются сохранить свои позиции в случае передачи рутинных операций в бизнесе искусственному интеллекту. С другой стороны, с помощью метанавыков они, возможно, стремятся справиться с неожиданными кризисными ситуациями в бизнесе, которых в последние годы стало больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Российские управленцы все чаще хотят помимо традиционных программ по развитию профессиональных и «мягких» навыков (soft skills), развивать и метанавыки. Это следует из результатов опроса компании «Технологии доверия», данные для которого предоставили более 400 руководителей. Напомним, термином «метанавыки» сейчас описывают особенности психики, которые помогают выбирать оптимальные стратегии поведения в различных ситуациях. В перечень метанавыков входят, например, креативность, осознанность, интуиция – но список остается вариативным и зависит от конкретной учебной программы.

Так, большинство руководителей (69%) проходили какое-либо обучение за последний год, однако чаще время на него могли выделить представители среднего, а не высшего менеджмента. Большая часть обучавшихся посещали программы, где развивали свои профессиональные навыки (61%), на втором месте — курсы по развитию социальных навыков (40%), на третьем — метанавыков (24%).

Несмотря на то что пока обучение метанавыкам на практике не очень популярно, большинство (75%) опрошенных топ-менеджеров считают его приоритетным для себя.

Наибольший интерес к их развитию проявляют руководители подразделений (87%), что свидетельствует об их запросе на управленческие и стратегические компетенции.

Топ-менеджеры (84%) и руководители проектов (78%) также демонстрируют высокую заинтересованность, тогда как индивидуальные эксперты (63%) уделяют метанавыкам меньше внимания, фокусируясь на профессиональной экспертизе.

Как отмечают авторы исследования, «метанавыки становятся критически важными для карьерного роста по мере увеличения уровня ответственности».

Предпочтения в форматах обучения метанавыкам напрямую зависят от масштаба компании: малый бизнес выбирает доступный онлайн, средний — офлайн воркшопы, а крупный — системные гибридные решения. При этом в регионах предпочитают онлайн-курсы (54%) в полтора раза чаще, чем в столицах, выбирающих гибридный формат (46%).

Одной из причин интереса к метанавыкам респонденты (66%) называют активное развитие технологий искусственного интеллекта. По их мнению, метанавыки могут стать конкурентным преимуществом руководителей, если часть hard skills будет благодаря ИИ автоматизирована.

Впрочем, это, вероятно, не главная причина: как ранее подсчитала Высшая школа экономики, в России число рабочих мест, которые могут быть автоматизированы, очень невелико, и поиск новых верхнеуровневых навыков может объясняться растущей геополитической и экономической неопределенностью.

«Сейчас руководители все чаще сталкиваются с новыми кризисными ситуациями, и классическое бизнес-образование все реже может дать им инструменты, с помощью которых они смогут справиться со своими вызовами. Возможно, запрос на метанавыки отражает эту неудовлетворенность уже устоявшимися программами»,— говорит сооснователь HRlink Дмитрий Махлин.

Кроме метанавыков, как считает консультант департамента «Развитие лидерства» Ward Howell Ирина Шимина, всегда в тренде все равно остается обучение лидерским навыкам и сейчас востребованным запросом со стороны руководителя являются бенчмарк-визиты в различные компании, в особенности китайские, и другие кластеры Азиатского региона. «Это особенно практикуют компании, у которых есть достаточный потенциал для расширения бизнеса и применения новых технологий»,— говорит она.

Анастасия Мануйлова