Настало время отопительных историй

Шестнадцатый студийный альбом Эроса Рамаццотти «Una Storia Importante» («Важная история») — это в первую очередь реклама грядущего мирового турне итальянского певца. Но Игорь Гаврилов считает, что его новые песни, безусловно, имеют самостоятельную ценность.

В отличие от старших коллег и вечных российских любимцев Ricchi e Poveri, Риккардо Фольи, Пупо и Аль Бано, Эрос Рамаццотти смог реализовать амбиции мировой звезды сполна. Еще в 1990-м глава «Arista Records» и продюсер Уитни Хьюстон Клайв Дэвис посоветовал певцу дать концерт в Radio City Music Hall, и Рамаццотти стал первым итальянцем, который собрал там аншлаг. Но тогда аудиторию составили в основном представители итальянской диаспоры, а музыканту этого было мало.

Очаровать англоязычную публику ему помогли дуэты с Тиной Тернер («Cose Della Vita») и Шер («Piu Che Puoi»). Еще до наступления нового тысячелетия Эрос Рамаццотти покорил все возможные вершины.

Фактически до 2020-х, а именно — до появления на музыкальной арене группы Maneskin, Рамаццотти оставался самым популярным итальянским музыкантом в мире, а его концерты на огромных аренах проходят с аншлагами до сих пор.

В каждый его новый альбом обязательно входят песни, записанные с участием неиталоязычных звезд. Это и коммерческий ход, и своего рода талисман в карьере певца.

В студийном альбоме «Una Storia Importante» («Важная история») один из центральных номеров — дуэт с одной из самых значительных американских певиц Алишией Киз. Песня называется «La Aurora», и в оригинальной, сольной версии Рамаццотти выпустил ее еще в 1997 году. Алишия Киз безупречно отрабатывает свою партию, но той витальной и, куда деваться, эротической силы, которая присутствовала в дуэтах с Тиной Тернер и Шер, ее присутствие песне не добавляет. А вот голос 62-летнего итальянца до сих пор способен сводить с ума.

Подойдя к новому материалу в первую очередь с коммерческих позиций, Рамаццотти включил в число партнеров сразу трех звезд современной латиносцены. Это мексиканец Карин Леон («Un’ altra Te»), аргентинка Лали («Fuoco Nel Fuoco») и пуэрториканка Кани Гарсиа («Un’emozione Per Sempre»). Здесь стоит отметить, что новый альбом вышел одновременно в италоязычной и испаноязычной версиях, и, например, эту же песню «Un’emozione Per Sempre» в итальянском варианте альбома Эрос Рамаццотти поет в дуэте со своим соотечественником Ультимо, победителем фестиваля в Сан-Ремо 2018 года.

Фактически «Una Storia Importante» — в первую очередь основа рекламной кампании огромного стадионного тура Эроса Рамаццотти, который он запланировал на 2026 год. Он пройдет по 30 странам, с большим количеством концертов в странах Латинской Америки. Рамаццотти делает все, чтобы напомнить о себе миру, в первую очередь переработанными старыми хитами, записанными с прицелом не на итальянскую диаспору, а на испаноязычных слушателей.

Песен, которые раньше не издавались, на альбоме семь. И стартовым синглом альбома стала как раз новая вещь — «Il Mio Giorno Preferito». Это аккуратно аранжированный, отточенный до блеска поп для взрослой аудитории. Такая песня могла бы выйти в любое из четырех десятилетий карьеры Рамаццотти и в любое из них стать бы хитом. Сразу же после релиза трек стал самым проигрываемым на итальянском радио.

Все семь впервые выпущенных песен удовлетворят давних поклонников Рамаццотти.

Никаких отклонений от итальянского эстрадного канона, нотка к нотке, хоть в стереосистему, хоть на стадион прямо сейчас. В этом заслуга Рамаццотти как вокалиста и как автора песен, а также его компаньона — одного из топовых итальянских хитмейкеров Микеле Канова.

Еще один соавтор нового материала — рэпер, певец и автор песен Джованотти. Это выдающийся мастер, чье «золотое прикосновение» производило чудодейственный эффект на песни множества итальянских исполнителей — от Адриано Челентано и Джанни Моранди до Planet Funk и Элизы. Плод сотрудничества Рамаццотти и Джованотти — беззаботная кумбия «La Mia Strada». В принципе, если бы альбом состоял только из этих семи новых песен, его все равно можно было бы гонять по кругу, наслаждаясь итальянским вайбом, а может быть, используя как своего рода отопительный прибор: эти песни действительно способны согревать в холодном климате.