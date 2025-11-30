1 декабря в Татарстане ожидаются мокрый снег, туман и гололедица

В понедельник, 1 декабря, на территории Татарстана местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах ожидается туман, а на дорогах возможна гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от 1 до +3 градусов, днем прогреется до показателей от 0 до +5 градусов.

В Казани ночью ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, температура составит от +1 до +3 градуса. Днем в городе осадков не прогнозируется, максимальная температура достигнет от +3 до +5 градусов.

