Два школьника из Казани завоевали медали на олимпиаде по математике в Китае

Два школьника из Казани заняли первые места на Китайской национальной олимпиаде по математике, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Максим Большаков из лицея-интерната № 2 получил золотую медаль, а Михаил Васильев из лицея им. Лобачевского КФУ — серебряную. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения России.

В российской сборной было шесть участников из Москвы, Казани и Челябинска. Все они получили медали: два «золота», три «серебра» и одну «бронзу». Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поздравил победителей и пожелал им дальнейших успехов.

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что олимпиада в Китае стала отличной подготовкой к 67-й Международной математической олимпиаде, которая пройдет в Шанхае в июле 2026 года.

