Швейцарцы выступили против воинской повинности для женщин и налога на наследство

В Швейцарии прошел референдум по двум законодательным инициативам: о замене обязательной воинской повинности для мужчин на прохождение службы всеми гражданами и о введении налога на наследство и пожертвования свыше 50 млн франков. Как сообщает The Local, оба предложения были отвергнуты гражданами.

Инициатива «Гражданский долг» призывала всех граждан Швейцарии, независимо от пола, проходить военную или гражданскую службу. Сейчас в стране действует только обязательная воинская повинность для мужчин. По предварительным подсчетам голосов, против этой инициативы выступили 84% граждан и более половины кантонов.

Избиратели также решительно отвергли предложение о введении нового национального налога на индивидуальные пожертвования или наследство в размере более 50 млн франков ($62 млн). По замыслу авторов законопроекта, вырученные с налога средства должны были пойти на борьбу с последствиями изменения климата и помочь Швейцарии достичь цели по сокращению выбросов парниковых газов до нуля к 2050 году. Эту инициативу, по предварительным данным, отвергли 78% голосовавших.

Кирилл Сарханянц