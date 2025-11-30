Малый бизнес КБР получил 30,6 миллиона рублей господдержки в 2025 году

Государственный Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарии предоставил 67 микрозаймов на общую сумму 30,6 млн руб. в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы КБР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, среди получателей финансовой поддержки 25 самозанятых, 30 индивидуальных предпринимателей и 12 компаний. По объему привлеченных средств лидируют индивидуальные предприниматели — они получили 14,7 млн руб., что составляет более 48% от общей суммы займов. ООО привлекли 10,9 млн руб., а самозанятые — 4,9 млн руб.

Согласно статистике, микрозаймы чаще всего оформляют бизнесмены, работающие в сельском хозяйстве, торговле, производстве продуктов питания и одежды, перевозках и сфере услуг.

Валентина Любашенко