Москва вдвое ускорила получение результатов анализов

В Москве сроки получения результатов медицинских анализов сократились в два раза после полной цифровизации лабораторной службы. Об этом сообщила “Ъ” вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. Все этапы, от назначения исследований до получения заключений, теперь автоматизированы, что ускоряет постановку диагноза и начало лечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Перевод лабораторной службы в цифровой формат шесть лет назад позволил ввести единый стандарт и вдвое сократить сроки. Более 650 млн результатов хранятся в электронных медкартах и доступны врачам и пациентам в любое время»,— отметила госпожа Ракова. Каждой пробе биоматериала присваивается уникальный штрихкод, что обеспечивает точность на всех этапах. Результаты автоматически загружаются в электронную медкарту, и пациенты могут с ними ознакомиться на портале mos.ru или в приложении ЕМИАС.ИНФО.

Госпожа Ракова пояснила, что такой масштабный архив данных позволяет внедрять использование ИИ-помощников. Они формируют сводки по истории болезни и предлагают предварительные диагнозы. Это помогает врачам быстрее принимать решения, а пациентам — избегать лишних визитов в поликлиники, сказала заммэра.

Наталья Костарнова