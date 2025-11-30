Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Число жертв наводнений в Юго-Восточной Азии превысило 800 человек

Жертвами наводнений в Индонезии, Малайзии, Таиланде и на Шри-Ланке стали уже более 800 человек, сообщают агентства AFP и Reuters.

Последствия наводнений в Индонезии

Последствия наводнений в Индонезии

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Последствия наводнений в Малайзии

Последствия наводнений в Малайзии

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Медики несут на носилках пострадавшего при наводнении в Таиланде

Медики несут на носилках пострадавшего при наводнении в Таиланде

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Последствия наводнений на Шри-Ланке

Последствия наводнений на Шри-Ланке

Фото: Thilina Kaluthotage / Reuters

Наводнения в регионе начались на этой неделе из-за сильных муссонных дождей и тропического шторма. По данным официальных лиц, в Индонезии погибли по меньшей мере 442 человека, 212 — на Шри-Ланке, 170 — в Таиланде и трое — в Малайзии. Сотни людей числятся пропавшими без вести.

Службы спасения в регионе все еще пытаются добраться до многих районов, отрезанных наводнением. По официальным данным, от стихии пострадали почти 3 млн человек на юге Таиланда, 1,1 млн на западе Индонезии и более 500 тыс. на Шри-Ланке.

Кирилл Сарханянц

